Cuiabá inicia venda de ingressos para retorno do público – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 29 (AFI) – Depois do Conselho Técnico do Brasileirão definir o retorno do público aos estádios, o Cuiabá iniciou nesta quarta-feira a venda de ingressos para a partida de sábado, contra o América-MG.

O decreto do Governo de Mato Grosso libera 35% da capacidade do estádio, cerca de 14 mil pessoas. Apenas o setor Leste da Arena Pantanal será liberado.

Os sócios-torcedores, incluindo todos os planos, com a mensalidade em dia terão entrada gratuita. Já os preços dos ingressos estão sendo vendidos nos valores entre R$ 30,00 a R$ 400,00.

“Foi criado um protocolo seguro, que torna o estádio um ambiente muito mais seguro do que um shopping, que andar de ônibus, que pegar um avião, por exemplo. Financeiramente pro clube é muito importante. A cidade de Cuiabá não participava há 36 anos da elite do futebol nacional e a população estava ansiosa por esse momento”, comemorou o vice-presidente Cristiano Dresch.

Os torcedores que quiserem ir ao jogo deste sábado precisam apresentar a carteirinha de vacinação com duas doses ou dose única, ou exame RT-PCR negativo feito até 48 horas antes do duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

O Dourado está na décima colocação, com 29 pontos, quatro a menos que o Corinthians, que abre a zona de classificação para a pré-Libertadores.