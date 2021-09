Cuiabá x Santos – Hora de acordar o Peixe? – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 03 (AFI) – Vivendo momentos opostos dentro do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Santos se enfrentam neste sábado, às 21h, na Arena Pantanal, pela 19ª rodada. Enquanto o Dourado está em seu melhor momento, o Peixe entra em campo pressionado com a sequência de resultados ruim.

O time paulista não vence há quatro jogos e ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos. Na última rodada, levou 4 a 0 do Flamengo, o que aumentou a pressão em cima do técnico Fernando Diniz.

O Cuiabá vive um grande momento na competição. O time do Mato Grosso não perde há cinco jogos e ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, a três da zona de rebaixamento. Na última rodada, segurou um empate sem gols diante do Fortaleza.

COMO VEM O DOURADO?

Principal contratação do Cuiabá na janela de transferência, o zagueiro Alan Empereur, campeão da Libertadores com o Palmeiras, teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, mas ainda não estreará diante do Santos. O técnico Jorginho seguirá com a dupla formada por Marllon e Paulão. Anderson Conceição também é uma opção.

Cuiabá e Santos se enfrentam neste sábado

O treinador ainda terá desfalques importantes para o duelo. Rafael Gava não se recuperou de lesão e acabou não sendo relacionado. Já o meia Pepê está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jorginho tem dúvidas para preencher o setor. Yuri e Uillian Correia brigam pela posição, mas o primeiro tem uma leve vantagem.

“Neste mês a gente está tendo um jogo por semana então estamos tranquilos. Nossa equipe está bem fisicamente, não é um problema a parte física. O Gava deve voltar no próximo jogo. Trabalhamos para colocar os melhores em campo. Precisamos continuar pontuando para conquistar nossos objetivos”, falou Jorginho.

E O PEIXE?

O técnico Fernando Diniz seguirá sem o seu principal jogador. Marinho continua vetado pelo Departamento Médico e não poderá estar em campo neste sábado. No entanto, Léo Baptistão, recém-contratado, está à disposição, mas a tendência é que fique como opção no banco de reservas.

Outro desfalque é o lateral Madson, também entregue ao DM. Pará treinou entre os titulares. Fernando Diniz ainda indicou outras mudanças para encerrar a série negativa do time no Brasileirão.

“Todo mundo aqui dentro está incomodado com a situação. A gente sabe que está devendo e o resultado não está vindo. Mas trabalhamos muito durante essa semana e espero que amanhã seja um grande dia, que não cometamos as mesmas bobeiras dos últimos jogos. Acredito que vamos sair daqui com essa vitória e caminhar para fazer um grande segundo turno”, afirmou Camacho.