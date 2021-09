Curte filme de terror? ‘Rainha de Espadas’ estreia no Cinema Virtual

Inspirado em uma antiga maldição russa invocada através de um ritual macabro, o longa ‘Rainha de Espadas’ estreou no Cinema Virtual, na última quinta-feira (23). O título canadense é uma adaptação do filme russo, que leva o mesmo nome, que é o longa metragem de terror em língua russa de maior bilheteria de todos os tempos.

Ficou com arrepios só de pensar nesse filme? Se liga na sinopse:

De acordo com uma lenda russa, a entidade conhecida como Rainha de Espadas pode ser invocada por meio de um antigo ritual. Acreditando que tudo seja apenas uma brincadeira, quatro adolescentes descobrem o segredo e despertam a maldição. Quando duas das crianças morrem em acidentes estranhos nos dias seguintes, Anna, uma das sobreviventes, tenta convencer sua mãe de que a entidade é real. Com a ajuda do misterioso Smirnov, cujo filho também foi morto pela Rainha de Espadas, elas lutam para se livrar da maldição.