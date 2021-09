Curto-circuito faz estádio de time da Série D ficar no escuro – Futebol Interior

Natal, RN, 15 (AFI) – O complexto do ABC está completamente sem energia. A culpa é de um curto-circuito, ocasiado pelas fortes chuvas que caíram recentemente na cidade. Existe, no entanto, uma preocupação, já que o Frasqueirão receberá no domingo, às 16h, o duelo entre o time potiguar e o Retrô, válido pelo jogo de volta da Segunda Fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

A CPFL, juntamente com funcionários contratados pelo ABC, tentam resolver o problema e a expectativa é que até domingo esteja tudo resolvido.

Estádio Frasqueirão está no escuro. Foto: Mallyk Nagib

O problema, no entanto, tirou a partida entre Riachuelo e Alecrim, pela Segunda Divisão do Estado, que aconteceria na sexta-feira. O duelo foi levado para o Nazarenão.

RECORRENTE

Esta não é a primeira vez que um curto-circuito afeta a rede elétrica do Fasqueirão. O problema vem sendo recorrente e aconteceu, pela última vez, em maio deste ano.