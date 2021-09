Daniel Alves revela que quase fechou com time do Brasileirão. Saiba qual! – Futebol Interior

Curitiba, PR, 29 (AFI) – Daniel Alves decidiu não fechar com nenhum clube para o restante da temporada depois de ter deixado o São Paulo. No entanto, teve uma proposta que quase fez o lateral-direito mudar de opinião.

Desde que rescindiu com o São Paulo, Daniel Alves teve seu nome ligado a Flamengo, Fluminense e Atlético-MG, mas o destino quase foi Curitiba. O lateral de 38 anos ficou balançado após conversar com o presidente do Athletico-PR, Mário Celso Petraglia.

“Recebi bastante ofertas. Mas, sendo bem sincero, eu peco muitas vezes por isso, mas aqui no Brasil, se eu pudesse estar do lado, ia ser do Petraglia. Esse cara é uma águia gigante de conhecimento, de como fazer as coisas, de não participar de um sistema, de acreditar naquilo que faz. O cara te explica as coisas, e você se apaixona pelo cara. Eu balancei”, revelou Daniel Alves.

A decisão de não ter fechado com nenhum clube para a sequência da temporada deixa o lateral mais longe do seu objetivo: defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022.

Sem atuar, Daniel Alves não foi lembrado por Tite na lista dos convocados divulgada semana passada para as últimas três partidas da Eliminatórias Sul-Americanas. Seus principais concorrentes são Danilo e Emerson Royal.