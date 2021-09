Dawhan celebra primeiro gol pelo Juventude e destaca entrega da equipe na vitória sobre o Santos – Futebol Interior

Caxias, do Sul, RS, 27 (AFI) – Na tarde do último domingo (26), o Juventude conseguiu uma vitória sobre o Santos e encerrou uma longa série sem triunfos no Campeonato Brasileiro. A partida foi especial para o volante Dawhan. O camisa 78 marcou o seu primeiro gol pela equipe.

“É sempre muito especial poder marcar um gol. Eu estou muito feliz de poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Juventude, ainda mais em um jogo tão importante como foi esse contra o Santos. O gol saiu em um momento muito importante na partida, ele trouxe um pouco mais de tranquilidade pra gente naquele momento do jogo”, celebrou.

PARA RESPIRAR ALIVIADO

Com a vitória sobre o Santos, a equipe da Serra Gaúcha chegou aos 26 pontos, deixou a zona de rebaixamento e ultrapassou o Peixe, adversário direto na luta contra a degola. Dawhan analisou a partida e destacou a entrega da equipe.

“Foi um jogo muito duro, a equipe do Santos trouxe muitas dificuldades pra gente, mas graças a Deus conseguimos fazer um grande jogo e conquistar a vitória. O nosso grupo tem se dedicado muito durante todos os jogos e na partida de ontem não foi diferente, houve muita entrega da nossa parte e isso foi essencial para a nossa vitória. Temos que manter o mesmo nível de atuação, a série A é muito difícil e não podemos baixar a guarda”, concluiu.