Dayane Mello, do ‘BBB Itália’ é a nova participante de ‘A Fazenda 13’

A modelo Dayane Mello, a brasileira sucesso do ‘Big Brother Itália’ (‘Gran Fratello Vip’) é a nova participante de ‘A Fazenda 13’. O nome da ex-sister foi anunciado pela Record nesta sexta-feira (10).

No BBB italiano, Dayane sofreu ataques xenofóbicos, mas chegou a final do programa graças a votação do público brasileiro.