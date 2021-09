Dayane Mello é acusada de racismo e revolta web: ‘Não posso ficar morena’

Dayane Mello causou revolta após comentários apontados como racistas pela web na última segunda-feira (20) em “A Fazenda”. A modelo conversava com Tiago Piquilo na sede do reality show quando foi questionada sobre não passar muito tempo no sol.

“Tu sabe que eu não posso ficar muito morena no meu trabalho, né?”, respondeu ela.

“Não?”, questionou o cantor.

“Não, tem que ser branquinha. As campanhas não querem muito morena, elas querem um corpo mais elegante”, concluiu.

Rapidamente a fala se espalhou pela web e os internautas reagiram a declaração da modelo. “Alguém tira essa mulher de lá?”, escreveu um usuário. “Dayane Mello foi racista. Se torci pra ela algum dia, já não torço mais. Larguei mão!”, desabafou outro.

Confira o momento: