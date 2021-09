De aliados a inimigos: entenda briga entre Bil Araújo e Erika  – A Fazenda

Erika Schneider tem enfrentado diversos atritos desde que colocou o chapéu de Fazendeira. Antigos aliados, como Erasmo Viana e Gui Araujo, têm criticado bastante a peoa durante o seu mandato em A Fazenda 13. Mas a principal desavença que vem se arrastando ao longo dos últimos dias é com Bil Araújo.



Essa novela começou um pouco antes, na formação da primeira Roça. Durante o Resta Um, Bil teve a oportunidade de escolher a amiga Erika, mas optou em salvar Mileide Mihaile. O resultado foi a ida da loira para a Roça, que só foi evitada com a vitória dela na Prova do Fazendeiro.



Na quinta (23), Bil não ficou satisfeito com a delegação de tarefas e desde então a criticou para diversos peões. Na manhã desta segunda-feira (27), o modelo até chegou a afirmar para Victor Pecoraro que poderia processá-la por ter dito a Gui Araújo que o peão roubou o prêmio dela.





https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13/24-horas/videos/eu-posso-muito-bem-meter-um-processo-nela-diz-bil-araujo-sobre-erika-schneider-a-fazenda-13-27092021



A história do prêmio, inclusive, foi o ponto alto do desentendimento entre os dois. Na sexta-feira (27), durante A Última Chance, no Hora do Faro, Bil precisou escolher tirar o prêmio de Erika, Sthe Matos ou Tati Quebra Barraco e ele tirou a Fazendeira. No mesmo instante, Erika já demonstrou não ter gostado. Após o fim da atividade, a loira chorou muito no quarto e xingou o peão de diversos nomes para Gui Araujo.



Indicação da Fazendeira?



Em conversa de votação com Victor Pecoraro, Erika chegou a citar o peão, mas na tarde desta segunda-feira (27), os dois conversaram sobre todas as questões entre eles e, por enquanto, parecem estar em paz. Será que essa trégua vai durar? Nesta terça-feira (28) acontece a formação da segunda Roça de A Fazenda 13 e vamos descobrir a indicação da Fazendeira!





https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13/24-horas/videos/coloque-voce-em-primeiro-lugar-diz-bil-araujo-para-erika-schneider-a-fazenda-13-27092021



Acompanhe A Fazenda 13! O reality vai ao ar de segunda a sexta-feira às 22h45; aos sábados, depois da novela Gênesis e, aos domingos, após o Domingo Espetacular!



