De astronauta, Sérgio Loroza é eliminado do ‘The Masked Singer Brasil’

Fortes emoções tomaram conta do palco do “The Masked Singer Brasil” na última terça-feira (28). A noite de batalhas recebeu Ana Maria Braga como participante especial na bancada de jurados.

A primeira berlinda da competição musical foi entre Gata Espelhada e Jacaré, onde a primeira apostou em “Stay”, sucesso de Rihanna, enquanto o segundo cantou “Rock With You”, hit do Michael Jackson. Quem venceu foi a Gata Espelhada com 64% dos votos da plateia.

Na segunda batalha da noite o Unicórnio fez uma performance bastante visual de “Somewhere Over The Rainbow”, já o Astronauta escolheu “Gueto”, da Iza. Com 62% de votos o Unicórnio venceu na preferência dos votos.

Arara iniciou a terceira batalha com “Pagu” onde abusou da dança e das cores na performance. O Monstro apostou em “Leave The Door Open” para uma apresentação cheia de gingado. Quem se deu melhor foi Monstro com 51% dos votos, indo direto para a semifinal.

Os jurados salvaram a Arara e mandaram Jacaré e Astronauta para um combate final, onde o Astronauta não teve sorte e acabou sendo o eliminado da semana na competição. No momento mais esperado da noite o famoso dentro da fantasia foi revelado: Sérgio Loroza era o personagem espacial.

“A possibilidade que o programa me deu de fazer a versão da música ‘Gueto’ de Iza me deu muita felicidade”, disse o ator ao explicar que homenageou o lugar onde nasceu ao cantar.

Confira os melhores momentos: