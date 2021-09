No domingo ela foi! Carla Perez aproveitou o sol de Salvador do último dia 5, para “quebrar” a web ao postar uma sequência de fotos de biquíni em que ostentava um corpão. Através de sua rede social, a dançarina apareceu com o maridão, Xanddy, enquanto curtiam um passeio de barco.

Nos comentários não faltaram elogios para a musa. “Nossa eterna loira do Tchan, aqui sabe ser linda”, escreveu um seguidor. “Está perfeita, uma deusa”, escreveu outra fã.

Confira os cliques: