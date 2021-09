Carla Diaz resolveu “quebrar” a web mais uma vez ao postar uma foto em sua conta do Instagram no último domingo (19). A ex-BBB apostou no fio dental para destacar o bumbum enquanto aproveitava o sol.

“Precisava de um tempo para mim…”, escreveu a musa na legenda.

O que não faltaram foram elogios para a atriz nos comentários da publicação. “A mais linda do mundo”, pontuou uma seguidora. “Você está deslumbrante”, escreveu outro usuário.

Confira o clique: