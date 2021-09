De girassol, Sandrá de Sá é a eliminada da semana no ‘The Masked Singer Brasil’

A noite da última terça-feira (21) foi de grandes emoções no “The Masked Singer Brasil”. Com Fernanda Gentil como jurada convidada, Ivete Sangalo comandou mais uma noite da atração em busca da descoberta dos famosos embaixo das fantasias.

A primeira batalha da noite foi entre Jacaré e Arara, onde o primeiro apostou no funk de “Vou Desafiar Você” e a segunda se jogou no sertanejo com “Medo Bobo”, sucesso de Maiara e Maraísa. Quem ganhou a preferência da plateia foi o Jacaré com 51% dos votos.