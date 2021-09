De maiô cavado, Sheila Mello esbanja boa forma em clique; veja

Sheila Mello compartilhou um clique bem ousado com seus seguidores nesta segunda-feira (6) através de suas redes sociais. A eterna “loira do Tchan” está curtindo o feriadão na Praia dos Carneiros, em Tamandaré.

“This girl is on fire. Como eu amo esse calor e as belezas do nosso Nordeste”, escreveu a musa na legenda da publicação.

Nos comentários não faltaram elogios para a boa forma de Sheila. “Eu não aguento”, escreveu um fã. “Linda e maravilhosa como sempre”, pontuou outro seguidor.

Veja o clique: