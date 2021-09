De olho na classificação, Figueirense-SC apresenta atacante eliminado na Série D – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 09 (AFI) – Na sexta colocação do Grupo B com 20 pontos e de olho na classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Figueirense anunciou mais um reforço nesta quinta-feira (09). Trata-se do atacante Gustavo Índio, de 23 anos, que foi eliminado recentemente da Série D com o Treze-PB. Ele já foi regularizado junto ao BID da CBF e poderá estrear.

“O Figueirense informa a contratação do atleta Gustavo Índio. Gustavo Índio é atacante, tem 24 anos, natural de Juiz de Fora (MG) e tem passagens por clubes como Coritiba, Volta Redonda-RJ, Nacional-SP e Treze-PB, entre outros. Seja bem-vindo, Gustavo!”, postou o clube nas redes sociais.

No time paraíbano, Gustavo Índio fez nove jogos e marcou um gol. Antes disso, no primeiro semestre de 2021, ele jogou o Campeonato Carioca pelo Resende. Cria da base do Coritiba, ele começou a carreira em 2016 e desde então vestiu as camisas de Volta Redonda-RJ, Prudentópolis-PR e Rio Branco-PR.

Atualmente, o Figueirense ocupa a sexta colocação com 20 pontos, enquanto o Criciúma fecha o G4 com 26. No sábado (11), o clube catarinense visitará o São José às 11 horas, em Porto Alegre, pela 16ª rodada.