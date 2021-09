De olho na classificação, lateral do Volta Redonda-RJ define partida contra a Jacuipense como ‘decisiva’ – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 10 (AFI) – O Grupo A vem embolado desde o início da Série C do Campeonato Brasileiro. A três rodadas do fim da fase classificatória, dois pontos separam o líder do quinto colocado. Em quarto, o Volta Redonda vem de vitória sobre o Ferroviário, por 2 a 0, e depende apenas de si para chegar na segunda fase e seguir na busca do acesso à Série B. O lateral-direito Júlio Amorim, que ganhou a titularidade ao longo da competição, destaca o caráter decisivo das últimas rodadas para as pretensões do Tricolor de Aço. Para o camisa 2, o momento é de concentração e poucas falhas.

“O nosso grupo tem sido muito equilibrado, com vários times podendo se classificar e cair de divisão. Mesmo deixando alguns pontos importantes escaparem, ainda só dependemos de nós para avançar de fase. Estamos vindo de uma excelente partida contra o Ferroviário e pretendemos manter o nível de atuação para as rodadas finais”, garante o lateral.

Dentro do campeonato, o Voltaço chegou a ocupar a primeira colocação da chave, com momentos de invencibilidade, mas também esteve fora da zona de classificação. Na reta final da primeira fase, Júlio Amorim ressalta que é preciso manter o equilíbrio na busca das vitórias pois não há mais tempo para oscilações.

“Reconhecemos os nossos erros em alguns jogos, mas durante as semanas de treinamentos buscamos acertar esses detalhes. Entramos numa fase crucial do campeonato e estamos trabalhando muito para minimizar eventuais erros e vencermos os jogos”, afirma.

Para se consolidar dentro do G4 e, quem sabe, voltar à ponta da classificação, o Volta Redonda precisará vencer o Jacuipense-BA no final de semana, em Salvador. Apesar do adversário estar ocupando a zona do rebaixamento, Julio Amorim pede cautela ao time do Sul Fluminense, ressaltando que esses jogos são os mais perigosos.

“Sabemos que o jogo contra a Jacuipense será muito difícil pela situação que eles vem enfrentando. Buscamos estudar a equipe deles durante esses dias e vamos explorar os possíveis pontos fracos para sairmos de Salvador com a vitória. É uma partida extremamente decisiva e precisamos estar atentos do início ao fim”, finaliza Julio Amorim.

SITUAÇÃO NA TABELA

O duelo entre o Tricolor de Aço e a Jacuipense ocorre no próximo sábado, 11, às 21h, no Estádio Barradão, na capital baiana. A partida é válida pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, no Raulino de Oliveira, as equipes ficaram no 0 a 0.