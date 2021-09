De olho nas quartas de final, Roger Bernardo enaltece grupo e comissão técnica da Ferroviária – Futebol Interior

Araraquara, SP, 28 (AFI) – A meta é o acesso a Série C do Brasileirão. E, para chegar lá, a Ferroviária precisa disputar mais três jogos, um pelas oitavas de final e outros dois pelas quartas de final. Chegando até a semifinal do torneio, o clube garante o objetivo traçado.

O próximo passo, é o segundo e decisivo duelo com o Esportivo, valendo uma vaga nas quartas. Após vencer fora de casa na primeira partida por 2 a 1, a Locomotiva tem a vantagem do empate no confronto do final de semana.

CABEÇA SÓ NA VOLTA

No entanto, para o experiente Roger Bernardo, a equipe precisa esquecer o resultado do jogo de ida.

“Esquecer, que eu digo, no sentido de não entrar em campo pensando no empate. Vamos jogar em casa e temos que jogar o jogo, impor o nosso ritmo e buscar a vitória, temos qualidade para isso. Claro que não vamos ignorar a nossa vantagem construída na primeira partida, pode ser importante no decorrer da partida. Mas não podemos começar esse jogo pensando nisso”, detalhou o zagueiro, que já vestiu a camisa de clubes como Palmeiras, Juventude, Guarani, Figueirense e Atlético Mineiro.

CONHECE O TREINADOR

Confiante na classificação, Roger aposta na qualidade do grupo e no trabalho da comissão técnica. Esta é a segunda vez que Roger é comandado pelo técnico Elano. Antes da Ferroviária, os dois trabalharam juntos no Paulistão da temporada passada, na Inter de Limeira.

“O Elano é um cara que entende muito de futebol, um cara sério, competente e que mais uma vez faz um grande trabalho. É a segunda vez que trabalhamos juntos e fico feliz por isso. Temos um grupo forte e com qualidade para buscar esse acesso, que confia no trabalho da comissão técnica”, finalizou.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A partida entre Ferroviária e Esportivo acontece neste domingo (03), às 16h, na Fonte Luminosa.