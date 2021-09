De olho no mata-mata, Campinense-PB acerta com meia da Série C – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 3 (AFI) – O Campinense-PB anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Dione. O clube paraibano reforça o time para a disputa da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

NOVO MEIA

A Raposa fez muito mistério para divulgar a contratação do jogador, que estava no Floresta-CE, na Série C. Aos 28 anos, o meia passou por clubes como Operário Ferroviário-PR, ABC-RN, América-RN e Sampaio Corrêa.

“Fui convidado pela diretoria para embarcar junto dos meus companheiros, rumo ao acesso para a Série C. Agora meu coração é rubro-negro, sou sangue, nervos e coração”, disse o novo contratado do Campinense.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Na segunda colocação do Grupo A4, com 22 pontos, a Raposa já garantiu a classificação à segunda fase da Série D e agora briga com o América-RN pela segunda posição da chave.

Neste domingo, às 15h, o Campinense recebe o lanterna Caucaia-CE, pela 12ª e última rodada da primeira fase.