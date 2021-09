De Onça-Pintada, Alexandre Borges é o eliminado da semana no ‘The Masked Singer Brasil’

Grandes emoções embalaram a noite da última terça-feira (14), no “The Masked Singer Brasil”. O programa apresentado por Ivete Sangalo, recebeu Paula Fernandes como jurada especial para tentar desvendar quem estava dentro das fantasias.

A dinâmica já mudou no início do jogo e os grupos foram encerrados, agora as batalhas são entre todos os personagens restantes, sem divisão em A e B.

A noite de apresentações começou com a Gata Espelhada que se arriscou no sucesso “Eu Não Vou” do Fat Family. A personagem Arara cantou uma versão de “Loka”, hit de Simone e Simaria, que agitou a plateia. Com 88% a Arara foi a vencedora desse combate e se safou da berlinda.

No segundo embate, o Astronauta cantou uma versão repaginada do clássico “Coisinha do Pai”, enquanto a Onça-Pintada apostou em uma versão de “O Vira”. O personagem vencedor desta segunda rodada foi Astronauta com 62% dos votos da plateia.

Na terceira batalha da noite, o Girassol surpreendeu com uma releitura de “Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua”, clássico de Sérgio Sampaio. O Monstro apresentou sua versão de “I Believe I Can Fly”, sucesso de R. Kelly e ganhou na preferência da plateia com 55% dos votos.

A última rodada de batalhas da noite trouxe o Jacaré em uma apresentação de “Fera Ferida”, o Unicórnio apostou em uma versão inusitada de “Single Ladies”, grande hit de Beyoncé. E quem venceu o último combate da noite foi o Unicórnio com 90% dos votos.

Os jurados tiveram o poder de salvar dois personagens e tiraram Gata Espelhada e Jacaré da berlinda. Quem não teve a mesma sorte foi a Onça-Pintada que perdeu a disputa e mostrou sua verdadeira identidade: Alexandre Borges.

