De ‘Open bar’ ao novo disco de Lady Gaga: a trajetória de Pabllo Vittar

Chega, nesta sexta-feira (3), em todas as plataformas digitais o terceiro álbum de remixes de Lady Gaga, “Dawn of Chromatica”, nova versão do disco “Chromatica” (2020). A produção está cheia de participações especiais e uma delas é da brasileira Pabllo Vittar na música “Fun Tonight”. Nesta quinta-feira (2), o produtor de Gaga, Bloodpop, elogiou a drag queen em resposta aos agradecimentos dos fãs de Vittar pela participação no lançamento: “Pabllo Vittar é uma estrela”, escreveu no Twitter.

Tudo começou em abril de 2021, quando Bloodpop pediu a opinião de seus seguidores no Twitter sobre quais artistas eles gostariam de ver no novo álbum de Lady Gaga e o nome de Pabllo Vittar foi mencionado pelos fãs. Depois de curtir algumas respostas com o nome da artista, resolveu segui-la nas redes sociais.

“Suponhamos… quais artistas vocês gostariam de ver em uma versão remix de ‘Chromatica’ (e quais músicas)?”, disse.

A confirmação da participação de Vittar em “Dawn of Chromatica” veio em agosto e a assessoria de imprensa da cantora disse que ela vai trazer muita influência de ritmos brasileiros ao remix.

Para chegar até Lady Gaga, a carreira da drag queen mais seguida no mundo — são 11,9 milhões de seguidores no Instagram — passou por conquistas e quebras de paradigmas. Por isso, O GLOBO separou momentos cruciais que ajudaram a levar Pabllo Vittar até a “Mother Monster”.

Em outubro de 2015, Pabllo Vittar estourou com a música “Open bar” e o clipe do single, hoje, acumula 74 milhões de visualizações no Youtube. O samba-pop é uma versão de “Lean on”, do Major Lazer — grupo de música eletrônica que, dois anos mais tarde, faria uma parceria com Vittar e Anitta. O sucesso foi tanto que rendeu à Pabllo um convite da Globo para integrar a banda do programa “Amor & sexo” — apresentado por Fernanda Lima.

Em janeiro de 2016, Pabllo Vittar estreou como vocalista da banda do programa da Globo, “Amor & Sexo”. Ao som de “Sexual healing”, de Marvin Gaye, Vittar desceu as escadas do cenário. Além disso, a artista cantava durante as transições dos quadros e entradas e saídas dos blocos. Esse foi só o começo e o próximo ano reservava uma virada na carreira da drag queen.

Um ano após sua estreia na TV, Pabllo Vittar lançou seu primeiro álbum: “Vai passar mal”. As nove músicas têm, somadas, 285.034.124 de plays no Spotify e está recheado de hits como “K.O”, “Corpo sensual” e “Indestrutível”.

No segundo semestre de 2017, Anitta e Pabllo Vittar se juntaram ao grupo de música eletrônica Major Lazer, formado por Diplo, Walshy Fire e Ape Drums, e lançaram o single “Sua cara”, que bateu recorde de visualizações no YouTube em 24 horas. O vídeo foi o mais rápido a bater a marca de um milhão de likes, superando produções da boyband britânica One Direction. Além disso, o clipe chegou a 20 milhões de views em um dia e se tornou o quarto vídeo mais visto da plataforma em um dia. Hoje, o videoclipe conta com 532 milhões de visualizações no YouTube.

Dois meses depois do lançamento de “Sua cara”, Pabllo Vittar foi convidada pela cantora norte-americana Fergie a subir ao palco mundo e cantar com ela o hit. Além da música de Vittar, elas também apresentaram uma canção da ex-integrante do Black Eyed Peas, “Glamurous”. No dia anterior, a drag queen fez um pocket show em um dos stands do festival levando o público à histeria.

Em fevereiro de 2018, Pabllo Vittar foi convidada para o maior e mais concorrido baile de carnaval: o baile da Vogue. A artista não só foi convidada como também foi uma das atrações da festa, animando os convidados com seus hits.

O segundo álbum de músicas inéditas de Pabllo Vittar veio um ano e meio depois do sucesso com o disco de estreia. A produção conta com participações de Ludmilla e Dilsinho, por exemplo, e tem hits como “Seu Crime” — 35.019.842 plays no Spotify— e “Problema seu” — 47.604.054 plays no Spotify.

Um ano depois do sucesso de seu segundo álbum, a drag queen lançou seu terceiro trabalho com músicas inéditas e “quebrou a internet”. O disco virou o assunto mais comentado das redes sociais em menos de 20 minutos. No Twitter, a #PablloVittar111 ficou no primeiro lugar dos Trending Topics do Brasil. No álbum estão o “Parabéns” — depois do lançamento do clipe, Vittar passou a ser a única drag queen no mundo com cinco vídeos acima de 100 milhões de visualizações no YouTube — e “Amor de Que”, que acumula, hoje, 138 milhões de visualizações na plataforma de vídeo.

No mesmo mês em que começou a lançar as músicas de seu terceiro álbum, a revista americana Time classificou Pabllo Vittar como líder da próxima geração.

Com mais de quatro milhões e meio de ouvintes mensais no Spotify, Pabllo se tornou a drag queen mais ouvida no mundo na plataforma.

Em 2020, Pabllo ganhou o prêmio de “Homem do Ano” da revista GQ Brasil. A cantora foi eleita na categoria por sua contribuição à música pop brasileira, pela representatividade da comunidade LGBTQIA+ e pelo uso de sua voz na defesa da inclusão. Ela foi a primeira drag queen a ganhar o título.

Há quase três meses, Pabllo Vittar lançou o álbum “Batidão Tropical” e teve a maior estreia de um disco solo pop brasileiro no Spotify. Todas as músicas de seu novo trabalho entraram para o Top 50 da plataforma de streaming, com destaque para ‘Triste com T’, que teve mais de 673 mil streams e ficou em segundo lugar no ranking de maiores lançamentos no Brasil.

A ginasta americana Laura Zeng fez uma apresentação ao som de “Energia”, uma parceria da artista brasileira com a dupla Sofi Tukker, durante sua participação nas Olimpíadas de Tóquio. Além disso, bastava o jogador de vôlei e influenciador digital brasileiro, Douglas Souza, entrar em quadra que logo o DJ da partida tocava “Zap zum”, música presente no álbum “Batidão Tropical”.

Pabllo Vittar foi convidada para apresentar a quarta edição do MTV Miaw, ao lado do humorista Rafael Portugal, que acontecerá no dia 23 de setembro.

Nesta quinta-feira (2), a cantora compartilhou agenda de shows no exterior passando por cidades da América do Norte e da Europa. Começando em 14 de setembro, a artista vai se apresentar nos Estados Unidos e no Canadá, depois deve realizar apresentações na Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França e Portugal.

Além disso, Vittar anunciou nas redes sociais que apresentará um reality show dedicado à drag queens no HBO Max ao lado de Luísa Sonza. As gravações do programa “Queen Stars” já começaram, porém ainda não há data de estreia.