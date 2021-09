De primeiro barraco a premiações: veja como foi a semana dos peões  – Fotos

A peãozada mal entrou em A Fazenda 13 e já está dando o que falar. Em menos de uma semana de confinamento, os participantes puderam tanto se conhecer e criar afinidades como também inimizades. O elenco do reality sentiu o peso do jogo com a Baia, a Prova do Fazendeiro e algumas dinâmicas. Entretanto, nem tudo são espinhos e uma peoa terminou a semana bem feliz com um carro zerinho! Veja tudo o que rolou na sede!

Reprodução/RecordTV