De “ressaca”, Fortaleza se reapresenta para jogo contra o Internacional – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – A comemoração pela classificação à semifinal da Copa do Brasil já faz parte do passado no Fortaleza. Sem tempo de descanso, o elenco tricolor se reapresentou na tarde desta quinta-feira.

Esse será o único treinamento em solo cearense para o jogo de sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. A delegação embarca para Porto Alegre-RS nesta noite.

Contra o Internacional, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá Tinga, lateral-direito que vem atuando como zagueiro, por suspensão. O volante Felipe é dúvida com entorse no tornozelo direito.

Para o lugar de Tinga, o treinador tem a volta de Marcelo Benevenuto, que não estava à disposição contra o São Paulo por ter atuado na Copa do Brasil por outro clube, assim como o meia Lucas Lima.

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Fortaleza vai tentar encerrar um jejum de cinco partidas sem vitória no Brasileirão para continuar entre os primeiros colocados.

Em quarto lugar, o Leão do Pici tem 33 pontos, mas com uma partida a mais que o Red Bull Bragantino, que vem em quinto lugar, com 32.