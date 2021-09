De Theo Becker a Jojo Toddynho: relembre as brigas mais marcantes de ‘A Fazenda’

O reality, inclusive, é famoso pelas ‘tretas’ históricas entre personalidades brasileiras. Um dos nomes mais lembrados da atração rural é o ator Theo Becker, que marcou a primeira edição do reality show com uma série implacável de brigas. Além dele, Rita Cadillac, Andressa Urach, Matheus Verdelho e Jojo Toddynho também se estressaram durante suas respectivas participações. Confira as brigas mais marcantes do reality:

A próxima edição de ‘A Fazenda’ está com a estreia marcada para dia 14 de setembro e, com os nomes sendo revelados, os telespectadores já podem esperar algumas alianças e também certos atritos entre os peões.

Em 2009, o ator Theo Becker se destacou na primeira edição de ‘A Fazenda’ por protagonizar diversas polêmicas. Uma delas foi a briga com o também ator Jonathan Haagensen, que teve direito a dedo na cara, gritaria e deboche no estilo 5ª série B.

O motivo principal da briga foi um simples banho: Jonathan costumava lavar algumas peças de roupa no chuveiro, enquanto se lavava, e Theo não concordava com a atitude. Após exigir que o colega saísse do chuveiro logo, Theo ouviu um “vem me tirar se você é homem”. O que era uma discordância quase se tornou uma agressão, deixando todos com os nervos a flor da pele.

Guerra de cuspe: Mateus Verdelho x Andressa Urach

Na edição de 2013, o modelo Matheus Verdelho engatou um namoro com Bárbara Evans. O clima do casal esquentou e eles protagonizaram cenas de sexo no reality, o que não gradou nada a peoa Andressa Urach, que pegou o casal no flagra e gritou uma série de xingamentos à loira.