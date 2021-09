De virada, Fortaleza bate o Bahia e se garante nas semifinais – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 –

Com 100% de aproveitamento e uma rodada de antecedência, o Fortaleza está nas semifinais do Brasileiro de Aspirantes. No CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), o Leão do Pici venceu o Bahia por 2 a 1. Já no Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians superou o Figueirense por 1 a 0. Enquanto o Grêmio derrotou o Ceará por 2 a 0, jogando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). No CFA em Jarinú (SP), o Avaí goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1. Todas as partidas foram realizadas nesta quinta-feira (16) e válidas pela quinta rodada.

Timão, Tricolor Gaúcho, Leão da Ilha e Tricolor Baiano vão para a rodada final lutando pela classificação. Enquanto Braga e Figueira estão eliminados da competição. Confira o resumo da rodada!

Os jogos

Grupo C

Corinthians 1 x 0 Figueirense

Em duelo realizado no Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians venceu o Figueirense. A primeira etapa foi bastante truncada e de disputas físicas entre as equipes. Tanto o Timão, quanto o Figueira não conseguiram criar grandes chances de gol e o jogo foi zerado para o intervalo.

Na etapa final, o Timão conseguiu abrir o placar: logo aos dois minutos, Thiago Beserra recebeu o cruzamento, se jogou na bola, servindo Richard Silva na pequena área, que apenas empurrou para as redes.

O resultado deixa o Corinthians vivo na briga pela vaga às semifinais, permanecendo em terceiro, agora com sete pontos. Já o Figueira fica na quarta posição, com um ponto e está eliminado do campeonato.

Grêmio 2 x 0 Ceará

No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio superou o Ceará por 2 a 0. A etapa inicial terminou sem gols. Os dois times tiveram oportunidades, o Vozão ameaçou duas vezes com Jhonatan. Já o Tricolor quase marcou com Vini Paulista e Elias, mas o placar seguiu empatado até o intervalo.

Enquanto no segundo tempo, logo aos sete minutos, Wesley serviu Elias, que ganhou na força do zagueiro e tocou na saída do goleiro para abrir o placar para o Grêmio. Dois minutos depois, o Tricolor aumentou: Pedro Lucas recebeu a bola na área, depois de bela triangulação, girou e soltou uma bomba para fazer o segundo. Aos 32, o Vozão perdeu Marcos Victor expulso.

Com o resultado, ambos os times vão para a última rodada lutando pela classificação. O Vozão permanece na liderança do grupo, com 10 pontos somados. Já o Tricolor é o segundo, com oito.

Grupo D

Red Bull Bragantino 1 x 4 Avaí

Jogando no CFA- em Jarinú (SP), o Avaí goleou o Red Bull Bragantino. O Braga saiu em vantagem na primeira etapa do duelo. Aos 25, Léo Maia fez linda jogada pela direita, invadiu a área, pedalou e bateu firme, o goleiro deu rebote, com isso Luciano aproveitou para soltar uma pancada de fora da área, acertando o ângulo e inaugurando o marcador.

Porém, na segunda etapa, o Leão virou o placar. Aos 13, Jean Hebert aproveitou sobra de bola na pequena área e chutou firme para deixar tudo igual. Já aos 15, o atacante voltou a marcar, agora escorando para as redes o cruzamento de Renato Luis. Enquanto aos 23, Jean fez o hat-trick, desta vez ele pegou a sobra de uma cobrança de escanteio de Gustavo, e novamente na pequena área, apenas tocou para o gol.

O time de Florianópolis ainda fechou o placar: aos 43, Cesar Luiz recebeu na área e de voleio botou a bola para o fundo das redes, dando números finais ao duelo. Com o resultado, o Avaí chega aos nove pontos, está em segundo no grupo e precisa de apenas um ponto na próxima rodada para avançar. Já o Braga fica em quarto, ainda sem somar pontos e está eliminado.

Fortaleza 2 x 1 Bahia

Duelando no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), o Fortaleza superou o Bahia, de virada. O primeiro tempo foi movimentado no Ceará. O Tricolor Baiano abriu o placar aos 12 minutos, em cobrança de pênalti de Raniele. Após a abertura do placar, o Leão do Pici controlou as jogadas ofensivas e conseguiu empatar aos 46: após troca de passes, Nathan levantou na área, João Paulo desviou de cabeça e Vitor Ricardo apareceu na segunda trave, para encher o pé, e estufar as redes do Bahia.

No segundo tempo, o Tricolor do Pici conseguiu a virada. Aos 33 minutos, Erick Cunha pegou a sobra do escanteio, dentro da área, e chutou bonito para fazer o segundo, dando números finais ao confronto.

A vitória garante o Fortaleza nas semifinais. Em primeiro lugar no grupo, com 15 pontos, o Leão não pode mais ser alcançado. Enquanto o Bahia está em terceiro, com seis pontos e ainda tem chances de classificação.