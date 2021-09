De volta à briga pelo G4, Figueirense terá que superar dois desfalques em confronto direto – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 13 (AFI) – O Figueirense voltou a ter esperança no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o São José, por 2 a 1, em Porto Alegre. Mas para seguir firme na briga por uma das vagas, o time do técnico Jorginho terá que superar os desfalques do lateral-direito Guilherme Teixeira e do atacante Bruno Paraíba.

Os dois são titulares no esquema de Jorginho, mas receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam contra o Botafogo na segunda-feira (20), às 20 horas, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 17.ª e penúltima rodada. O lateral André Krobel, por outro lado, volta de suspensão.

NA BRIGA!

O Figueirense ocupa a quinta colocação com 23 pontos e terá dois confrontos diretos nas últimas duas rodadas. O Botafogo, por exemplo, está um degrau abaixo com 21 pontos. Na quarta colocação, fechando o G4 com 27 pontos, está o Criciúma, adversário do Figueirense em 25 de setembro, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

“Temos que lutar até o último fio de esperança. Na vida do Figueirense isso (a classificação no sufoco) aconteceu em outras situações. Vamos nos dedicar para que isso aconteça de novo”, disse Jorginho.