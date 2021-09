Definição das semifinais da Copa do Brasil, chuva de gols na Europa e muitos mais; Confira TODOS os RESULTADOS da quarta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – A quarta-feira foi de muito futebol e muitos destaques. No Brasil, os amantes do esporte conheceram os últimos três semifinalistas da Copa do Brasil. Na Europa, a Fase de Grupos da Liga dos Campeões se encerrou com chuva de gols e Fase de Grupos da Liga Europa começou.

Ainda teve partida no Campeonato Argentino, no Paraná e em São Paulo. Rolou Campeonato Paranaense Segunda Divisão, Copa Paulista e Segundona, além de Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Liga Europa, Copa Paulista, Segundona, Paulista Sub-15 e Sub-17, Argentino e Campeonato Paranaense Segunda Divisão AO VIVO no TEMPO REAL

CONFIRA OS RESULTADOS DA QUARTA-FEIRA:

COPA DO BRASIL – QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

Atlético-MG 1 x 0 Fluminense, no Mineirão – Atlético-MG classificado (3 x 1)

Flamengo 2 x 0 Grêmio, no Maracanã

Fortaleza 3 x 1 São Paulo, no Castelão

LIGA DOS CAMPEÕES – FASE DE GRUPOS – 1ª RODADA

GRUPO A

Manchester City 6 x 3 RB Leipzig, no Manchester City Stadium

Club Brugge 1 x 1 PSG, no Jan Breydelstadion

GRUPO B

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto, no Metropolitano

Liverpool 3 x 2 Milan, em Anfield

GRUPO C

Besiktas 1 x 2 Borussia Dortmund, no Besiktas Park

Sporting 1 x 5 Ajax, no José Alvalade

GRUPO D

Sheriff 2 x 0 Shakhtar Donetsk, no Sheriff Stadion

Internazionale 0 x 1 Real Madrid, no San Siro

LIGA EUROPA – FASE DE GRUPOS – 1ª RODADA

GRUPO C

Spartak Moscou 0 x 1 Legia Varsóvia, na Otkritie Arena

COPA PAULISTA – FASE DE GRUPOS – 1ª RODADA

GRUPO 3

Primavera 1 x 3 São Bernardo, no Ítalo Mário Limongi

CAMPEONATO PAULISTA SEGUNDONA – FASE DE GRUPOS – 7ª RODADA

GRUPO 1

Matonense 2 x 1 Fernandópolis, no Dr. Hudson Buck Ferreira

Inter de Bebedouro 4 x 0 América, no Sócrates Stamato

Catanduva 0 x 2 Taquaritinga, no Silvio Salles

GRUPO 2

Osvaldo Cruz 2 x 3 Vocem, no Breno Ribeiro do Val

Assisense 0 x 1 XV de Jaú, no Antônio Viana da Silva

Grêmio Prudente 1 x 0 Santacruzense, no Paulo Constantino

GRUPO 3

São Carlos 0 x 1 Itapirense, no Luiz Augusto de Oliveira

Rio Branco 2 x 0 Mogi Mirim, no Décio Vitta

Independente 0 x 1 São Carlense, no Comendador Agostinho Prada

GRUPO 4

Barcelona 2 x 2 Flamengo, no Nicolau Alayon

Guarulhos 1 x 2 Mauaense, no Antonio Soares de Oliveira

Paulista 1 x 0 Colorado Caieiras

GRUPO 5

Mauá 1 x 0 União Mogi, no Pedro Benedetti

Atlético Mogi 2 x 4 Manthiqueira, no Francisco Ribeiro Nogueira

União Suzano 6 x 0 ECUS, no Francisco Marques Figueira

CAMPEONATO PAULISTA SUB-15 – FASE DE GRUPOS – 4ª RODADA

GRUPO 5

Grêmio Osasco 0 x 2 São Paulo, no Prefeito José Liberatti

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17 – FASE DE GRUPOS – 4ª RODADA

GRUPO 5

Grêmio Osasco 0 x 6 São Paulo, no Prefeito José Liberatti

CAMPEONATO ARGENTINO – 11ª RODADA

Argentinos Juniors 1 x 1 Patronato, no Diego Armando Maradona

Unión 0 x 2 Estudiantes, no 15 de Abril

Banfield 1 x 2 Rosario Central, no Florencio Sola

Newell’s 1 x 4 River Plate, no Marcelo Alberto Bielsa

CAMPEONATO PARANAENSE 2ª DIVISÃO – 6ª RODADA

PSTC 2 x 2 Apucarana Sports, no Ubirajara Medeiros

Iguaçu 1 x 0 Nacional, no Antiocho Pereira

União 0 x 0 Araucária, no Anilado

Independente São Joseense 4 x 0 Prudentópolis, no Doutor Tancredo Neves

Andraus Brasil 1 x 0 Verê, no Atílio Gionedis

CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II

Tupynambas 0 x 1 Democrata de Governador Valadares

Nacional 1 x 1 Villa Nova

CAMPEONATO GAÚCHO A2

Avenida 0 x 1 Lajeadense