Definições na Série C e D, estaduais pelo Brasil, Ligas Europeias e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS do domingo – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – O domingão, assim como o sábado, foi bastante movimentado. As rodadas pelo mundo tiveram sequência e a bola rolou em quase 20 competições. No Brasil, a Série C e D estão próximas de definições à próxima fase, enquanto Série A e B estão em início de returno.

Na Europa, as principais ligas – Inglesa, Espanhola, Italiana, Alemã, Francesa, Portuguesa – sequer completaram seis rodadas. O dia de futebol ainda contou com jogos pelos Estaduais em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Campeonato Brasileiro Série A, B, C, D e Sub-20, Paulista Sub-20, Sub-17, Sub-15, Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês, Português e Argentino

BRASILEIRÃO – ÚNICA – 21ª RODADA

Internacional 1 x 0 Fortaleza

São Paulo 2 x 1 Atlético-GO

Corinthians 1 x 1 América-MG

Flamengo 0 x 1 Grêmio

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – ÚNICA – 25ª RODADA

Vasco 1 x 1 Cruzeiro

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C – PRIMEIRA FASE – 17ª RODADA

GRUPO A

Manaus-AM 1 x 1 Ferroviário-CE

Tombense-MG 2 x 1 Santa Cruz-PE

Botafogo-PB 1 x 0 Jacuipense-BA

GRUPO B

Ypiranga 0 x 0 Ituano

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D – SEGUNDA FASE – 2ª RODADA

Castanhal-PA 1 x 2 Moto Club-MA – Moto Club classificado (4 x 1)

ABC-RN 3 x 2 Retrô-PE – ABC classificado (4 x 3)

Nova Mutum-MT 0 x 2 Uberlândia-MG – Uberlândia classificado (3 x 1)

Itabaiana-SE 0 x 2 América-RN – América classificado (3 x 1)

São Raimundo-RR 1 x 2 Paragominas-PA – Paragominas classificado (3 x 1)

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 – ÚNICA – 16ª RODADA

América-MG 0 x 1 Palmeiras

Vasco 4 x 0 Ceará

Fortaleza 1 x 1 Atlético-MG

Fortaleza 3 x 1 Bahia

Chapecoense 4 x 2 Athletico-PR

Cruzeiro 2 x 1 Fluminense

Corinthians 3 x 1 Santos

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 – FASE DE GRUPOS – 8ª RODADA

GRUPO 1

Matonense 1 x 0 Inter de Bebedouro

América 2 x 2 Catanduva

Taquaritinga 5 x 2 Fernandópolis

GRUPO 2

Vocem 0 x 1 Assisense

Grêmio Prudente 1 x 0 Osvaldo Cruz

GRUPO 3

São-Carlense 1 x 1 São Carlos

Rio Branco 2 x 0 Independente

Itapirense 0 x 0 Mogi Mirim

GRUPO 4

Flamengo 1 x 0 Guarulhos

GRUPO 5

União Mogi 5 x 0 Atlético Mogi

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17 – FASE DE GRUPOS – 5ª RODADA

GRUPO 7

Mauá 1 x 0 Santos

CAMPEONATO PAULISTA SUB-15 – FASE DE GRUPOS – 5ª RODADA

GRUPO 7

Mauá 0 x 5 Santos

CAMPEONATO INGLÊS – ÚNICA – 5ª RODADA

Brighton 2 x 1 Leicester

West Ham 1 x 2 Manchester United

Tottenham 0 x 3 Chelsea

CAMPEONATO ESPANHOL – ÚNICA – 5ª RODADA

Real Sociedad 0 x 0 Sevilla

Mallorca 0 x 0 Villarreal

Real Bétis 2 x 2 Espanyol

Valencia 1 x 2 Real Madrid

CAMPEONATO ITALIANO – ÚNICA – 4ª RODADA

Hellas Verona 3 x 2 Roma

Lazio 2 x 2 Cagliari

Venezia 1 x 2 Spezia

Empoli 0 x 3 Sampdoria

Juventus 1 x 1 Milan

CAMPEONATO ALEMÃO – ÚNICA – 5ª RODADA

Borussia Dortmund 4 x 2 Union Berlin

Sttutgart 1 x 3 Bayer Leverkusen

Wolfsburg 1 x 1 Eintracht Frankfurt

CAMPEONATO FRANCÊS – ÚNICA – 5ª RODADA

Olympique de Marselha 2 x 0 Rennes

Troyes 1 x 1 Montpellier

Reims 0 x 0 Lorient

Clermont 1 x 1 Brest

Nice 2 x 2 Monaco

PSG 2 x 1 Lyon

CAMPEONATO PORTUGUÊS – ÚNICA – 6ª RODADA

Vizela 1 x 1 Paços de Ferreira

Porto 5 x 0 Moreirense

Estoril 0 x 1 Sporting

CAMPEONATO ARGENTINO – ÚNICA – 12ª RODADA

Patronato 1 x 2 Estudiantes

Colón 1 x 0 Central Córdoba

Platense 0 x 0 Argentinos Juniors

Huracán 0 x 1 Independiente

River Plate x Arsenal de Sarandí

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B – FINAL – 2ª RODADA

Camboriú 1 x 2 Barra – Barra campeão (3 x 1)

CAMPEONATO MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO – FASE DE GRUPOS – 2ª RODADA

Varginha 1 x 2 Atlético Três Corações

Contagem 0 x 0 Manchester

CAMPEONATO GAÚCHO A2 – FASE DE GRUPOS – 10ª RODADA

Glória 3 x 1 Veranópolis

Brasil de Farroupilha 0 x 1 União Frederiquense

São Gabriel 1 x 1 Bagé

Guarany de Bagé 2 x 1 Lajeadense

CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II – QUADRANGULAR – 4ª RODADA

Villa Nova 2 x 0 Nacional

Tupynambas 0 x 0 Democrata