Definidos os primeiros confrontos da próxima fase; Portuguesa e Santo André avançam – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu, neste sábado, os primeiros confrontos da próxima fase. Entre os paulistas, Portuguesa e Santo André seguem vivos na briga pelo acesso, enquanto Inter de Limeira e São Bento foram eliminados, neste sábado, na 14ª e última rodada.

Portuguesa-SP x Caxias-RS

Santo André-SP x Esportivo-RS

FC Cascavel-PR x Cianorte-PR

Joinville-SC Bangu-RJ

LÍDER!

A Portuguesa entrou em campo classificada e, com o empate sem gols diante do Cianorte, fora de casa, garantiu a liderança com 24 pontos. Agora, o time do técnico Fernando Marchiori vai encarar o Caxias, do Rio Grande do Sul, quarto colocado do Grupo A8 com 18 pontos.

VICE-LÍDER!

Em Diadema, o Santo André, que também foi a campo já com a vaga garantida, perdeu do Bangu por 2 a 1. David Ribeiro fez para os paulistas, enquanto Rochinha e Luís Araújo anotaram para os cariocas. Vice-líder do Grupo A7 com 21 pontos, o Santo André desafiará o Esportivo, do Rio Grande do Sul, terceiro colocado no Grupo A8 com 18 pontos.

FORA!

A Inter de Limeira, por sua vez, foi eliminada por causa do saldo de gols. Os paulistas somaram os mesmos 19 pontos do Bangu, mas ficaram atrás no saldo (-2 a -3). A Inter de Limeira bateu o Madureira, por 2 a 1, fora de casa, e acabou em quinto. Guilherme e Léo Reis fizeram os gols paulistas e Renan Fonseca (contra) anotou para os mandantes.

Já o São Bento foi derrotado, por 1 a 0, em Sorocaba pelo Boavista. Matheus Lustosa fez no final do jogo. O São Bento, que também sonhava com a vaga, terminou em sétimo lugar com 14 pontos, quatro a menos do que o Boavista.

