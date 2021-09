Demitido, treinador lamenta queda do Operário no 2º turno da Série B – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 29 (AFI) – Poucos minutos depois de ser comunicado que não seria mais o treinador do Operário na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, Matheus Costa se pronunciou sobre a sua saída.

Até então treinador mais longevo da Série B do Brasileiro, Matheus Costa lamentou a queda de produção do Fantasma no 2º turno por conta de algumas baixas por contusão e também das saídas de alguns jogadores.

“Mesmo disputando a série B mais difícil de todos os tempos, criamos a expectativa do acesso fazendo um bom primeiro turno. Mas não conseguimos manter o mesmo ritmo, principalmente após a perda de atletas, seja por contusão ou por saídas para outros clubes, inclusive atleta que hoje é um grande destaque na Série A”, disse Matheus Costa.

Na sua despedida, o treinador lembra alguns feitos conseguidos no comando do Operário, como a 2ª melhor campanha no 2º turno da Série B de 2020 e a melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Paranaense.

“Agradeço a diretoria do Operário pela oportunidade de realizar mais um grande trabalho na minha carreira. Fomos a segunda melhor campanha do segundo turno da série B em 2020 e conseguimos um feito histórico ao vencer os três clubes da capital e ter a melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Paranaense”, elencou o treinador.

Matheus Costa deixa o Operário na 12ª colocação da Série B do Brasileiro, com 34 pontos, oito a mais que o Brusque, primeiro time da zona de rebaixamento.

CONFIRA ABAIXO A NOTA OFICIAL DE MATHEUS COSTA

Há uma semana eu estava comemorando o fato de ser o técnico mais longevo da série B com quase um ano de permanência no Operário. Hoje, por uma decisão do clube, me despeço depois de uma derrota em que jogamos bem, mas não conseguimos suportar a pressão com um jogador a menos.

Mesmo disputando a série B mais difícil de todos os tempos, criamos a expectativa do acesso fazendo um bom primeiro turno. Mas não conseguimos manter o mesmo ritmo, principalmente após a perda de atletas, seja por contusão ou por saídas para outros clubes, inclusive atleta que hoje é um grande destaque na Série A.

Agradeço a diretoria do Operário pela oportunidade de realizar mais um grande trabalho na minha carreira. Fomos a segunda melhor campanha do segundo turno da série B em 2020 e conseguimos um feito histórico ao vencer os três clubes da capital e ter a melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Paranaense.

Meu muito obrigado aos jogadores pelo empenho e dedicação e a torcida e a cidade de Ponta Grossa pelo respeito e carinho com que sempre fui tratado.

Desejo toda sorte ao Operário para que chegue ao tão sonhado acesso a série A do Brasileirão, sabendo que para isso é necessário a consolidação do clube na série B com muito trabalho e paciência.