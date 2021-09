Denis Albuquerque leva multa de R$ 1 mil e 30 dias de suspensão por xingar Anne Kesy – Futebol Interior

Manaus, AM, 30 (AFI) – Em julgamento nesta quarta-feira, dia 29, a Terceira Comissão Disciplinar do STJD suspendeu em 30 dias o presidente do Fast Clube, Denis Cabral de Albuquerque, e o multou em R$ 1 mil por ofender a honra da assistente Anne Kesy Gomes de Sá. O caso aconteceu durante a derrota do Fast Club para o Penarol na Série D.

Após a derrota por 2 a 1 para o rival Penarol, o presidente do Fast foi até o vestiário da arbitragem e proferiu seguintes xingamentos para Anne Kesy Gomes, “safada” e “vagabunda”. Apesar das ofensas, o STJD absolveu o dirigente por preconceito de gênero.

CONFIRA A SÚMULA DE ANNE

Eu, Anne Kesy Gomes de Sá, árbitra assistente número 1 da partida, informo que ao término do jogo, o senhor Denis Cabral de Albuquerque, presidente do Fast Clube, encontrava-se na porta do vestiário da arbitragem e proferiu as seguintes palavras, com dedo em riste, na minha direção: ” má intencionada, v*, s*, vou fazer uma representação na CBF contra você’

Agora o time se prepara para a Copa verde que terá início no dia 13 de outubro, mas o dirigente ficará afastado do cargo