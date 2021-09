Denny retorna à Timbalada e Brown dispara: ‘Não existe ex-timbaleiro’

Avisa lá que ele está de volta. Depois de cinco anos, o cantor Denny Denan assume mais uma vez o vocal da Timbalada! E ele não está sozinho, Buja partilha com ele a liderança da banda. Em coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (30), o artista falou do amor e da paixão que tem pelos som e atabaques da Timba e explicou o motivo do retorno, que envolveu sete meses de negociação.