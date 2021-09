Dependendo apenas de si para avançar, Paysandu deve ter mudanças para encarar o Altos – Futebol Interior

Belém, PA, 16 (AFI) – Focado na classificação e dependendo das suas próprias forças para seguir vivo na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu deve ter mudanças para encarar o Altos-PI, neste sábado (18), fora de casa, às 17h, no Estádio Albertão, pela penúltima rodada da primeira fase.

Isso porque, o grupo que seguiu viajem para Teresina nesta manhã de quinta-feira (16) que foi relacionado por Roberto Fonseca tem novidades, retornos e algumas baixas que chegam a ser surpreendentes. Entre as voltas estão o volante Bruno Paulista e o atacante Rafael Grampola, ambos recuperados de lesão e que serão opções.

Já as novidades são o meia José Aldo e o lateral-esquerdo Alan Cardoso, contratados nas últims semanas, também estão entre os relacionados. Por outro lado, outros jogadores importantes do elenco ficaram em Belém. Um deles é o volante Paulinho, que retorna de suspensão, mas mesmo assim não viajou com o elenco.

O meia João Paulo, por sua vez, que foi bastante criticado na goleada para o Ferroviário neste começo de semana também não ficará nem no banco. Willian Fazendinha, por fim, contratado como destaque do Castanhal na Série D, também seguiu em Belém.

O Departamento Médico também segue cheio com jogadores que continuam como desfalques: o volante Paulo Roberto – lesão muscular na coxa esquerda, o meia Marlon – com um trauma no joelho esquerdo, e os atacantes Denrlei – estiramento – e Tcharlles – já em fase de transisão.

Até por conta disso, o Paysandu deve ir a campo com a seguinte formação: Victor Souza; Leandro Silva, Denilson, Victor Sallinas e Diego Matos (Alan Cardoso); Jhonnatan, Marino, Ruy e José Aldo (Rafael Grampola); Rildo e Thiago Santos.