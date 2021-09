Dependendo do DM para definir equipe, Brasiliense recebe a Ferroviária – Futebol Interior

Brasília, DF, 9 (AFI) – O Brasiliense Futebol Clube, intensificou seus preparativos para o primeiro confronto frente a Ferroviária-SP, na abertura da segunda fase da Série D, no domingo às 15 horas, em Brasília.

Depois de conquistar a classificação fora de casa, após o empate em 1 a 1 diante do Goianésia-GO, o técnico Luan Carlos está concluindo a preparação para este primeiro confronto. O treinador contará com o retorno do volante e zagueiro Lídio, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

DESFALQUES E LESIONADOS

Em contrapartida, o experiente atacante Jorge Henrique, que teve passagens pelo CorinthiansFE, está fora do confronto diante do time de Araraquara, em função do terceiro cartão amarelo. Ainda, o experiente volante Ferrugem acabou saindo na primeira etapa da partida em Goianésia e está sob os cuidados médicos. O lateral Diogo, os zagueiros Keynan e Preto Costa, o meia Zotti e o atacante Daniel Alagoano, também estão sob os cuidados médicos. A definição sobre Ferrugem e Zotti deve acontecer nesta sexta-feira sobre se terão condições de atuar.

DEFINIÇÃO E PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Também nesta sexta-feira deve acontecer o treinamento onde Luan Carlos pode definir o time para esta primeira batalha frente ao Ferroviária. A tendência é que a equipe possa começar os trabalhos formando com: Edmar Sucuri; Sandy (Ferrugem), Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Aldo, Wagner Balotelli, Zotti (Alan Mineiro); Tobinha, Luquinhas (Maicon Assis) e Zé Love.

LOCAL DO JOGO E ARBITRAGEM

A partida foi remanejada para o estádio Defelê, no Plano Piloto de Brasília. A arbitragem será do estado do Bahia, com o árbitro Irinaldo Santos Silva, com os assistentes Marcos Rocha de Amorim e José Carlos dos Santos. O quarto árbitro será Marcelo Rudá, do Distrito Federal.