Depois de Jailson, atacante é mais um a deixar o rebaixado Santa Cruz – Futebol Interior

Recife, PE, 22 (AFI) – O processo de reformulação no Santa Cruz já começou após rebaixamento confirmado no Campeonato Brasileiro Série C. Desta vez, o vice-presidente Alexandre Mirinda confirmou que o atacante Wallace Pernambucano não seguirá no clube.

“O Wallace, assim como o Jailson (contrato pelo Náutico), é mais um que está deixando o Santa Cruz. Conversamos com ele e ficou decidido isso”, confirmou o dirigente.

Mirinda ainda afirmou que o clube não dificultará as saídas dos jogadores, até porque será necessário reduzir a folha salarial para a Série D.

“Qualquer atleta que estiver com vontade de sair do clube, não vamos dificultar. Não temos como manter uma folha alta para a Série D. Para a Série C já estava elevada”, revelou.

PASSAGEM

Wallace Pernambucano chegou no começo de junho após se destacar no América-RN, sendo artilheiro do Campeonato Potiguar com 14 gols. Sofreu com lesão na panturrilha e atuou em sete jogos na Série C, mas não marcou gols.

DESPEDIDA DA SÉRIE C

Já rebaixado, o Santa Cruz faz o último jogo na Série C no sábado, às 17h, diante do Botafogo-PB, no Arruda, em Recife (PE).