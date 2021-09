Depois de muita polêmica, Santos-AP e Trem-AP ficam no empate sem gols no 1º jogo da final – Futebol Interior

Macapá, AP, 21 (AFI) – Depois de muita polêmica no decorrer do estadual, Santos-AP e Trem começaram a decidir, nesta noite de terça-feira (21), o título do Campeonato Amapaense de 2021 – ano que a competição completa 30 edições. Apesar disso, as duas equipes não sairam no empate sem gols no Estádio Zerão e a disputa pela taça segue totalmente em aberta.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar no segundo jogo da decisão na próxima sexta-feira (24), mais uma vez no Estádio Zerão, às 20h (horário de Brasília). Não há vantagens por melhor campanha, ou seja, quem vencer a partida ficará com o título. Em caso de empate, a decisão do troféu irá para os pênaltis.

O duelo foi bastante equilibrado no meio-campo, com as duas equipes buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário, mas pouco assustaram. Nas oportunidades que tiveram, os goleiros foram bem e por isso a partida terminou zerada.

Essa é a terceira vez que Santos-AP e Trem-AP se enfrentam na decisão do estadual, onde em todas o troféu foi decidido apenas nos pênaltis. Em 2011 deu Locomotiva e 2015 e 2016 quem levou a melhor foi o Peixe da Amazônia.