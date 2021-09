Dérbi da capital, definição da Série C e gols pela Europa; confira TODOS os RESULTADOS deste sábado – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – O sábado foi recheado de jogos e não faltaram emoções em jogos no Brasil e no Mundo. Destaque para o Dérbi da capital, decisões na última rodada na Série C, jogo do Guarani pela Série B, jogos da Série D e em Portugal, Alemanha, Argentina, Espanha, Itália, França e pelo Brasileiro-Sub 20.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A sábado (25)teve muito mais.

BRASILERIO SÉRIE A:

Corinthians 2 x 1 Palmeiras

São Paulo 0 x 0 Atlético-MG

Ceará 1 x 0 Chapecoense

BRASILEIRO SÉRIE B:

CRB 1 x 2 Avaí

Coritiba 1 x 0 Guarani

Londrina 1 x 0 Vitória

Confiança 1 x 0 Operário

BRASILEIRO SÉRIE C:

Grupo A:

Volta Redonda 2 x 1 Tombense

Santa Cruz 1 x 1 Botafogo-PB

Ferroviário-CE 0 x 1 Floresta-CE

Paysandu 2 x 0 Manaus

Jacuipense-BA 3 x 2 Altos-PI

Grupo B:

Paraná 4 x 0 Oeste

Ituano 0 x 0 Botafogo-SP

Figueirense 2 x 1 Criciúma

Mirassol 0 x 1 Novorizontino

São José-RS 1 x 1 Ypiranga-RS

BRASILEIRO SÉRIE D:

Oitavas de final: Jogo de Ida

Atlético-CE 2 x 0 Paragominas-PA

Esportivo-RS 1 x 2 Ferroviária-SP

Campinense-PB 2 x 1 Guarany de Sobral-CE

Caxias-RS 2 x 0 União-MT

BRASILEIRO SUB-20:

Athletico-PR 4 x 2 Grêmio

Chapecoense 2 x 3 Corinthians

ALEMÃO

Union Berlin 1 x 0 Arminia Bielefeld

Borussia Mönchengladbach 1 x 0 Borussia Dortmund

RB Leipzig 6 x 0 Herta Berlin

Bayer Leverkusen 1 x 0 Mainz

Hoffenheim 3 x 1 Wolfsburg

ESPANHOL

Alavés 1 x 0 Atlético de Madrid

Valencia 1 x 1 Athletic Bilbao

Sevilla 2 x 0 Espanyol

Real Madrid 0 x 0 Villarreal

FRANCÊS

Saint-Etienne 0 x 3 Nice

Strasbourg 1 x 2 Lille

Lyon 1 x 1 Lorient

PSG 2 x 0 Montpellier

INGLÊS

Chelsea 0 x 1 Manchester City

Manchester United 0 x 1 Aston Villa

Everton 2 x 0 Norwich City

Leeds United 1 x 2 West Ham

Leicester 2 x 2 Burnley

Watford 1 x 1 Newcastle

Brentford 3 x 3 Liverpool

ITALIANO

Spezia 1 x 2 Milan

Inter 2 x 2 Atalanta

Genoa 3 x 3 Hellas Verona

PORTUGUÊS

Tondela 3 x 2 Famalicão

Vitória de Guimarães 1 x 3 Benfica

Moreirense 2 x 1 Arouca

Gil Vicente 1 x 2 Porto

Sporting 1 x 0 Marítimo

ARGENTINO:

Central Córdoba 1 x 3 River Plate

Aldosivi 1 x 3 Gimnasia y Esgrima

Arsenal 1 x 0 Lanús

Talleres 4 x 1 Rosario Central

Banfield 2 x 0 Atlético Tucumán

PAULISTA SUB-17:

Inter de Bebedouro 0 x 1 Comercial

19 Football Tech 0 x 2 Batatais

Monte Azul 1 x 3 América

Novorizontino 1 x 3 Ferroviária

União de Iacanga 2 x 1 Taquaritinga

Comercial Tietê 1 x 1 Santacruzense

Ponte Preta 0 x 0 Brasilis

União São João 2 x 0 Itapirense

Mogi Mirim 2 x 0 Red Bull Bragantino

Corinthians 3 x 1 Guarani

Salto 1 x 1 União Barbarense

Independente 0 x 0 Rio Branco

SC Brasil 3 x 1 Grêmio Osasco

SKA Brasil 1 x 1 Desportivo Brasil

Guarulhos 1 x 2 Nacional

São José 0 x 0 ECUS

Santos 5 x 1 Mauaense

Mauá 0 x 1 São Caetano

Ibrachina 0 x 0 Jabaquara

PAULISTA SUB-15 :

Inter de Bebedouro 3 x 2 Comercial

19 Football Tech 1 x 2 Batatais

Monte Azul 0 x 0 América

Novorizontino 1 x 1 Ferroviária

União de Iacanga 1 x 0 Taquaritinga

Comercial Tietê 0 x 1 Santacruzense

Ponte Preta 0 x 0 Brasilis

União São João 2 x 0 Itapirense

Mogi Mirim 2 x 1 Red Bull Bragantino

Corinthians 2 x 1 Guarani

Salto 0 x 2 União Barbarense

Independente 5 x 0 Rio Branco

SC Brasil 1 x 0 Grêmio Osasco

SKA Brasil 2 x 0 Desportivo Brasil

Guarulhos 0 x 2 Nacional

São José 1 x 0 ECUS

Santos 2 x 1 Mauaense

Mauá 0 x 1 São Caetano

Ibrachina 1 x 1 Jabaquara

Campeonato Paranaense – Série B



Araucária 3 x 1 Nacional

União 2 x 1 Andraus Brasil

Iguaçu 2 x 0 Independente São Joseense

PSTC 2 x 0 Prudentópolis

Verê 1 x 2 Apucarana Sports

* Independente, União, PSTC e Apucarana nas semifinais

** Nacional e Araucaria, rebaixados

Campeonato Gaúcho A2



Cruzeiro 2 x 1 Brasil de Farroupilha

União Frederiquense 2 x 0 Tupi

Veranópolis 1 x 1 Igrejinha

Campeonato Mineiro – Módulo 2



Tupynambas 0 x 0 Villa Nova