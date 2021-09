Dérbi zerado, Coxa dominante, pé d’água e novo lanterna são os destaques da sexta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A segunda parte da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B chegou ao fim nesta sexta-feira. O grande duelo deveria ser o Dérbi 201 entre Ponte Preta e Guarani, mas as redes não balançaram. O Coritiba, mais líder do que nunca, venceu o Vila Nova e abriu vantagem.

O dia ainda contou com o empate sem gols entre Brusque e Vitória debaixo de forte chuva, em Santa Catarina, e o grande triunfo do Confiança sobre o Sampaio Corrêa, no Batistão, por 2 a 0. O Dragão, enfim, ganhou e deixou a lanterna.

BOM PARA…. NINGUÉM

O Brusque entrou no Augusto Bauer com um retrospecto de nove partidas sem triunfos e a ameaça da zona de rebaixamento cada vez mais próxima. O Vitória, quem deveria assustar, queria se recuperar, após o Remo atrapalhar a boa fase.

A chuva, porém, interferiu nos planos e o duelo, bastante comprometido, não teve gols. O Vitória segue na 17ª colocação com 24 pontos, a um dos dois primeiros times fora da degola, Vila Nova e Ponte Preta. O Brusque soma 28, na 14ª.

SEM TEMPO PARA A CONCORRÊNCIA

O líder Coritiba recebeu o Vila Nova, no Couto Pereira, e precisou de apenas uma bola na rede para conquistar a terceira vitória consecutiva. Léo Gamalho foi o nome do gol, ainda no primeiro tempo.

O Coxa chega aos 48 pontos e abre seis de vantagem para o segundo Goiás, que ainda entra em campo neste sábado com o Brasil-RS. O Vila Nova estaciona nos 26 e fica na porta da zona de rebaixamento, em 16º lugar.

Foto: Coritiba

ADEUS LANTERNA, PELO MENOS NA SEXTA

Os bares de Aracaju, apesar de todos os cuidados que deveriam ser tomados, devem estar lotados. O Confiança triunfou depois de sete rodadas sem vencer e deixou a lanterna. O Dragão bateu o Confiança, no Batistão, por 2 a 0 com dois gols de Jhemerson.

O Confiança, na 19ª colocação, tem 17 pontos, um acima do Brasil-RS e pode estar prestes a uma nova fase sob o comando de Luizinho Lopes. O Brusque se afasta do quarto colocado CRB, que tem 41, e aparece na sétima com 37 pontos.

DECEPCIONOU

O jogo mais aguardado ficou para o final do dia, porém, não entregou o que se esperava. No Dérbi 201, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani não saíram do zero e apenas empataram.

O Burge se distancia um pouco do CRB e fica na quinta posição com 38 pontos. A Alvinegra, ainda na parte de baixo, ultrapassa o Vila Nova e chega à 15ª colocação com 26. A distância para a degola é de dois pontos.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA: