Derrota do Flamengo é única surpresa no concurso da Loteca – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – O concurso 955 da Loteca teve jogos no domingo à noite e não apresentou nenhuma grande surpresa. O resultado menos cotado, na verdade, foi o Jogo 1, no qual o Flamengo perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em pleno Maracanã.

Acontece que o Flamengo não perdia do time gaúcho há 10 jogos. Desde 2018. Mas o time dirigido por Felipão aproveitou bem a inoperância do time carioca e faturou três pontos importantes na tabela de classificação do Brasileirão.

O número de vencedores e a premiação serão conhecidos após a apuração, nesta segunda-feira, feita pela Caixa Econômica Federal.

Confira abaixo os resultados:

Jogo 1 – Flamengo 0 x 1 Grêmio

Jogo 2 – Botafogo-RJ 3 x 1 Náutico-PE

Jogo 3 – Chapecoense-SC 0 x 2 Palmeiras

Jogo 4 – Athletico-PR 2 x 1 Juventude-RS

Jogo 5 – Atlético-MG 3 x 0 Sport-PE

Jogo 6 – Bahia 1 x 1 RB Bragantino-SP

Jogo 7 – Ceará 0 x 0 Santos

Jogo 8 – Internacional-RS 1 x 0 Fortaleza

Jogo 9 – Tottenham-ING 0 x 3 Chelsea-ING

Jogo 10 – Juventus-ITA 1 x 1 Milan-ITA

Jogo 11 – São Paulo-SP 2 x 1 Atlético-GO

Jogo 12 – Valencia-ESP 1 x 2 Real Madrid-ESP

Jogo 13 – Vasco-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG

Jogo 14 – Corinthians-SP 1 x 1 América-MG