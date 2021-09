Derrota motiva técnico Francisco Diá a deixar Ferroviário-CE – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 5 (AFI) – O Ferroviário-CE está sem técnico. O conhecido Francisco Diá pediu demissão após a derrota para o Volta Redonda, por 2 a 0, neste sábado à noite, no interior fluminense pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Sem vencer há sete jogos, mas ainda na briga pela classificação, o técnico acha que já fez o que podia no comando do Tubarão da Barra.

“Acho que a minha missão está cumprida. Saio de cabeça erguida pela campanha que fiz no clube, com mais de 30 jogos. É um aproveitamento bom, com o começo do turno invicto. Ao longo da competição, tivemos uma virada de turno com 15 pontos, mas agora nosso time oscilou bastante”, comentou Diá após o jogo.

AINDA DÁ

O Tubarão da Barra está na sexta posição, com 20 pontos e fará mais três jogos na competição. Vai pegar o Paysandu (C), Manaus (F) e Floresta (C). O último integrante do G4 é o Botafogo-PB, com 21 pontos. O time paraibano joga neste domingo contra a Tombense, às 10 horas, no Almeidão, no interior de Minas Gerais.

Mas na perspectiva do próprio Diá ainda é possível sonhar com uma vaga na segunda fase.

“Não vou continuar, mas o time não pode jogar a toalha. Tomara que venha outro técnico com competência de fazer o time vencer de novo. Falei pra o presidente que é o momento de uma mudança, porque ficamos sem jogos sem perder (no começo do campeonato), mas agora estamos sete jogos sem vencer. É algo que nunca aconteceu na minha carreira” – finalizou.