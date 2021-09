Desesperada, Pilar se humilha para Tonico em ‘Nos Tempos do Imperador’: ‘Eu caso’

Desesperada, Pilar (Gabriela Medvedovski) tomará uma decisão radical nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”. A médica irá atrás de Tonico (Alexandre Nero), se ajoelhará e pedirá para se casar com ele no lugar de Dolores (Daphne Bozaski), sua irmã.

“Não me diga que mudou de ideia! Veio dizer que aceita ser madrinha?”, falará o vilão ao vê-la na rua.

“Não! Vim lhe dizer que deixe Dolores em paz, e eu caso com você”, dirá a mocinha.

“Eu ouvi direito? Está me pedindo em casamento?”, perguntará Tonico. “Esquece a Dolores! Era comigo que você queria casas desde o começo não era?”, responderá Pilar.

A reviravolta deixará o político satisfeito e com fogo nos olhos.