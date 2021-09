Desistência, fofocas e tretas: veja como foi a semana da peãozada – Fotos

A pressão subiu em A Fazenda 13 e os peões enfrentaram dias bem intensos na sede. A semana foi marcada por diversos atritos entre os participantes, além de uma treta polêmica que resultou na desistência de uma integrante do reality. Veja tudo o que rolou! Reprodução/PlayPlus

A semana começou do jeito que o público gosta: com muito fogo no feno! O jogo da discórdia, que aconteceu no domingo (19), cumpriu sua função e causou atritos na sede. Na dinâmica, os peões tiveram que eleger um colega para ir à final do reality e outro para ser eliminado. Indicado por diversos participantes para deixar a disputa, Nego do Borel caiu no choro. Enquanto isso, Solange Gomes causou um alvoroço na sede ao falar que Marina Ferrari não merecia o prêmio, pois ela era de “família rica” Reprodução/RecordTV

Os peões disputaram a Prova de Fogo na segunda-feira (20). Após uma seleção que aconteceu na sala, Bil Araújo venceu Dayane Mello e Tiago Piquilo, e levou o Lampião do Poder para a sede. MC Gui e Liziane Gutierrez foram puxados para a Baia Reprodução/RecordTV

A primeira formação de Roça aconteceu na terça-feira (21). Nego do Borel foi indicado pelo Fazendeiro Gui Araujo. Liziane Gutierrez foi a peoa mais votada pela sede e puxou Solange Gomes da Baia. Erika Schneider não foi salva por nenhum dos colegas de confinamento no Resta Um, formando o quarteto de roceiros. Entretanto, a bailarina se livrou da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro e conquistar o Chapéu Reprodução/RecordTV

Durante sua justificativa de voto, Solange Gomes insinuou que haviam seis casais “secretos” na sede e que eles estavam sendo falsos com o público. Entretanto, outro comentário da escritora estremeceu os laços entre os peões. Fernanda Medrado acusou Rico Melquiades de contar para a participante que Marina Ferrari vivia em boas condições e, por isso, não precisava do prêmio Reprodução/RecordTV

Erika Schneider deu a volta por cima e venceu a Prova do Fazendeiro na quarta-feira (22). A peoa se livrou da eliminação após conquistar o Chapéu contra Liziane Gutierrez e Solange Gomes Reprodução/RecordTV

A Fazendeira deu início ao seu mandato na quinta-feira (23). Entretanto, alguns participantes criticaram a delegação de tarefas da bailarina. Gui Araujo disse que a peoa “mudou completamente” após conquistar o Chapéu Reprodução/PlayPlus

Após a discussão com Rico Melquiades na formação de Roça, Fernanda Medrado tocou o sino e anunciou a sua desistência no reality. A produção até tentou fazer com que a peoa voltasse atrás, mas ela seguiu firme na decisão “Eu quero desistir do programa”. Reprodução/RecordTV

Com 26,15% de votos, Liziane deixou o reality na quinta-feira (24) e foi a primeira peoa eliminada do reality. Nego do Borel e Solange Gomes voltaram para a sede e surpreenderam os peões. “Vão ter que me aturar”, disparou o cantor. Reprodução/RecordTV

O clima de romance entre Marina Ferrari e Gui Araújo está cada vez mais forte! Durante a Festa Neon, os peões falaram sobre os gostos pessoais de cada um e que preferem manter uma “relação amigável” na sede. Será que está pintando o primeiro casal de A Fazenda 13? Reprodução / Record TV