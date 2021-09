“Eu não vou aguentar”, chorou Fernanda Medrado em conversa com Aline Mineiro. A peoa disse que queria ir embora e que estava com medo de se queimar com os filhos. Na noite desta quarta-feira (22), a cantora tocou o sino pela segunda vez – o que resultaria em sua saída. Veja o que aconteceu.



Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas em nove sinais exclusivos de A Fazenda 13.