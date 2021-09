Desodorante de cristal? Confira produto mais econômico e que traz benefícios para a saúde

Uma tendência que vem se solidificando aos poucos no mercado brasileiro é o uso de desodorantes de cristal. Seguindo a linha de campanhas recentes que priorizam cosméticos naturais e veganos, esses produtos ganham destaque com outros benefícios além das questões ambientais.

O desodorante de cristal (também chamado de desodorante de pedra) é elaborado de forma natural, sem levar parabenos ou sulfatos. O uso é bem simples: basta umedecer o cristal com água e passar na axila. Ele já vem com a ponta arredondada, evitando machucados contra a pele. O efeito bactericida elimina as bactérias que causam odores desagradáveis, sem bloquear as glândulas responsáveis pelo suor – essencial para o equilíbrio de temperatura corporal.

Além de ser menos suscetível a reações alérgicas e não permitir absorção de alumínio, o desodorante de cristal tem outras vantagens. As marcas de maior destaque no mercado contam com produção totalmente natural e sem testes em animais. Por serem importadas, até pouco tempo eram de difícil acesso ao público brasileiro. No entanto, hoje já encontramos marcas locais que produzem o produto no Brasil.