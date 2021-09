Destaque do Náutico, ex-Palmeiras deixa renovação para depois da Série B – Futebol Interior

Recife, PE, 03 (AFI) – Depois de renovar com o meia Jean Carlos, o Náutico tem como prioridade assegurar a permanência do atacante Vinícius. O assunto, porém, será discutido apenas após a Série B do Brasileiro.

Em entrevista à Rádio Clube, o executivo de futebol Ari Barros revelou que o Náutico tentou prorrogar o vínculo de Vinícius, que se encerra em dezembro.

“Há um ou dois meses, chegamos a conversar com ele e com o seu representante para uma possível renovação, mas eles pretendem aguardar o término da competição para decidirem o projeto do próximo ano”, disse o dirigente.

Como o vínculo de Vinícius com o Náutico se encerra em dezembro, o atacante já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O combinado é do jogador avisar a diretoria alvirrubra caso receba propostas.

Titular absoluto e capitão do time depois da lesão de Kieza, Vinícius vive o melhor momento da sua carreira. Em números, o atacante tem dez gols marcados e seis assistências na atual temporada.

Revelado no Palmeiras, Vinícius, de 28 anos, passou por Vitória, Capivariano, Ceará, Coritiba, Adanaspor-TUR, Chapecoense, Criciúma e Larissa-GRE antes de chegar ao Náutico em 2020.