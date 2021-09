Dever de casa se complica e, talvez, nem seja suficiente para o Volta Redonda-RJ – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 20 (AFI) – O Volta Redonda-RJ é o mais distante, entre os concorrentes, da próxima fase no Campeonato Brasileiro Série C. O Voltaço é o sexto com 23 pontos. Atrás do quinto Ferroviário-CE (24), quarto Botafogo-PB e terceiro Manaus (26).

O time de Neto Colucci entra em campo contra o vice-líder e já classificado Tombense-MG, às 17 horas do sábado, no Raulino de Oliveira, para fechar a Primeira Fase. O Manaus joga diante do primeiro Paysandu-PA, fora de casa, o Ferroviário enfrenta o Floresta-CE e o Botafogo pega o Jacuipense-BA. Todos no mesmo dia e horário.

DESFALQUES

A posição na tabela não é o único problema. O Volta Redonda não conta com dois destaques na temporada. O volante Bruno Barra e o atacante Pedrinho, que fez um gol olímpico no empate com o Floresta em 1 a 1, na última rodada, estão suspensos. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo.

Neto Colucci tem algumas opções. No meio-campo, Orlando Jr e o recém-contratado Muniz briga pela vaga. À frente, Caio Vitor e Rômulo Cabral disputam a posição.

PRIMEIRO É A GENTE

Somente dois dos três concorrentes precisam perder para o Voltaço continuar com chances. O comandante, porém, sabe que o mais importante é pensar no próprio duelo. O Volta Redonda precisa, antes de tudo, vencer o Tombense.

“É fazer a nossa parte primeiro, conquistar a vitória em casa, e depois torcer para os outros resultados que nos favorecem. Na nossa chave já aconteceu tanta coisa, diversos times já tiveram a possibilidade de se classificar com antecedência e erraram, inclusive o Volta Redonda.”

