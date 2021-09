Dia da banana: aprenda 7 receitas simples e nutritivas com banana

Nesta quarta-feira (22), é celebrado o Dia da Banana, fruta que fornece mil e um benefícios para o corpo humano. A banana tem alto teor em fibras, é uma ótima fonte de micronurientes, facilita na digestão e melhora o humor, além de ajudar no fortalecimento dos ossos, no controle da glicemia e na prevenção de doenças cardiovasculares. Nada melhor do que comemorar a data dessa fruta incrível com receitas super nutritivas, né?! Confira 7 receitas, dadas pelo Freelectics: