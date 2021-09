Dia da Cachaça: aprenda 3 receitas deliciosas para almoço com a bebida

1. Em uma tigela, coloque o sal, a páprica, o açúcar mascavo e misture. Junte o lombo e esfregue bem os temperos com as mãos. Deixe marinar por 20 minutos coberto com plástico filme.

5. Tempere com sal e pimenta do reino, coloque as cebolas em cima do lombo, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos.