Dia de Cosme e Damião: paróquia divulga programação de celebrações deste fim de semana

No próximo domingo (26), se comemora o dia dos santos Cosme e Damião. Mas, a Paróquia em homenagem aos santos gêmeos, localizada no bairro Liberdade, já está em festa. Isso porque eles completam 80 anos na mesma data.

O novenário, que teve início no dia 17 e segue até 25 de setembro, tem acontecido sempre às 19h. Já no dia 26, data na qual a Igreja celebra a memória litúrgica, haverá Missa Festiva presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 18h. Mas, as homenagens não param por aí!

No dia 27 os devotos poderão participar das Missas às 5h, 6h30, 8h, 9h, 11h, 15h30 e 18h30, sendo esta última sob a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Dorival Souza Barreto Júnior.