Dia do Cachorro Quente: aprenda 5 receitas deliciosas para comemorar a data

O sanduíche quente feito com pão, salsicha e molho, conhecido como cachorro quente, se popularizou nos Estados Unidos entre o final do século XIX e início do século XX. Mesmo após muitos anos da sua criação, o ‘hot dog’ continua sendo um queridinho não só no exterior, como também no Brasil.

Nesta quinta-feira (9), é comemorado o Dia do Cachorro Quente e não há nada melhor do que conhecer receitas inovadoras e revisitar as clássicas em comemoração a esta data. Pensando nisso, o portal iBahia separou 5 receitas, dadas pela Nestlé, que envolvem o sanduíche. Confira: