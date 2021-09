Dia do cliente: confira restaurantes e bares de Salvador com desconto na data

O Dia do Cliente é comemorado nesta quarta-feira (15) e estabelecimentos de Salvador, incluindo restaurantes, bares e deliveries de vários seguimentos, prepararam ofertas especiais para agradar aqueles que, como diz o ditado, têm sempre razão.

A loja de waffles americanos, recém inaugurada, criou um novo sabor exclusivo para a data. Trata-se do Waffle Jacque, um waffle salgado de salmão empanado, cream cheese e queijo coalho, aioli de limão siciliano, cebola caramelizada e base de cebolinha e alface americana.

No dia do cliente, a Muu oferece 20% de desconto em dois dos hambúrgueres da casa.

A hamburgueria especializada em peixes dará desconto para os 29 primeiros pedidos do dia.

Padaria e restaurante low carb, a Artesanali presenteará os clientes que fizerem compras acima de R$ 200 com uma ecobag.

O Camarada Camarão terá um dia inteiro de Happy Hour, com chopes, drinks e whisky (exceto garrafas) pela metade do preço, além de petiscos com valores especiais.